Вєрка Сердючка обматюкала росіян та показала, що в неї під спідницею

Українська артистка Вєрка Сердючка різко обматюкала російських пропагандистів та неочікувано показала, що у неї під спідницею.

Так, зірка українського шоубізнесу у вересні вирушить в гастрольний тур з благодійними концертами містами США. Однак російські пропагандисти вже почали поширювати фейки, що виступи Сердючки не відбудуться, адже вона нібито не поїде до Америки. Тим часом артистка знайшла оригінальний спосіб, як поставити їх на місце.

Виконавиця різко обматюкала пропагандистів, оголосила дати концертів, заспівала рядки зі своєї пісні "Гоп-Гоп-Гоп" та запалила у танці.

"Шановні прихильники нашого таланту. Російські пропаг***дони говорять, що ми не приїдемо до Америки в тур. Х*й вам, бл*дь, приїдемо. Танцювати будемо. Ой, не буду горювать, буду танцювать", - висловилася артистка.

Вєрка Сердючка оригінально поставила на місце пропагандистів та показала, що у неї під спідницею

Також Вєрка Сердючка під час танцю задерла своє вбрання догори. Як заявила сама артистка, таким чином вона показала, що у неї під спідницею.

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Лайми Вайкуле в Юрмалі. Там знаменитість виконала легендарний трек Dancing Lasha Tumbai, де є слова Russia goodbye, що в перекладі "прощавай, росіє". Алла Пугачова, яка була серед глядачів, "порвала" Мережу своєю реакцією на виступ виконавиці.

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