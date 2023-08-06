"Шахтар" розгромно програв "Тоттенгему" у благодійному матчі – красиве прощання Пятова (відео)

У неділю, 6 серпня, донецький "Шахтар" зіграв з "Тоттенгемом" у благодійному матчі на підтримку України. Зустріч у Лондоні завершилася розгромною перемогою "шпор" з рахунком 5:1 .

Перед початком поєдинку гімн України зворушливо виконала відома співачка Оля Полякова.

У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами – на гол Гаррі Кейна "гірники" відповіли точним ударом Кевіна Келсі.

А після перерви лондонці влаштували розгром, забивши "Шахтарю" чотири м'ячі без відповіді. Тричі в другому таймі ворота Дмитра Різника вразив Кейн, який таким чином оформив у грі покер. Ще один гол на рахунку Дейна Скарлетта.

Матч проти "Тоттенгема" став прощальним для легендарного воротаря "Шахтаря" та збірної України Андрія Пятова. 39-річний голкіпер вийшов у стартовому складі та провів на полі 15 хвилин.

На 16-й хвилині Андрія замінив Різник. Коли Пятов залишав поле, футболісти "Шахтаря" організували для нього "коридор пошани" і разом з уболівальниками подякували воротаря за яскраву кар'єру гучними оваціями.

За 16 років у "Шахтарі" Пятов зіграв за донецький клуб 482 матчі у всіх турнірах. Разом з "гірниками" він 11 разів ставав чемпіоном України, 8 разів вигравав Кубок країни, 6 разів – Суперкубок, а також тріумфував у Кубку УЄФА в сезоні-2008/09.

Після завершення ігрової кар'єри Пятов приєднається до тренерського штабу Патріка ван Леувена і працюватиме з воротарями "Шахтаря".

Нагадаємо, що всі зібрані під час благодійного матчу кошти спрямують на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення.

Читайте також:

Воротар "Шахтаря" і збірної України близький до переходу до титулованого європейського клубу

Команди Зінченка та Шевченка розписали видовищну нічию у благодійному матчі заради України (фото, відео)

Форвард збірної України Довбик офіційно перейшов до "Жирони"