"Шахтар" розгромно програв "Тоттенгему" у благодійному матчі – красиве прощання Пятова (відео)

Покером у складі "шпор" відзначився Гаррі Кейн.
У неділю, 6 серпня, донецький "Шахтар" зіграв з "Тоттенгемом" у благодійному матчі на підтримку України. Зустріч у Лондоні завершилася розгромною перемогою "шпор" з рахунком 5:1.
Перед початком поєдинку гімн України зворушливо виконала відома співачка Оля Полякова.
Гімн України у виконанні Олі Полякової перед благодійним матчем «Шахтаря» з «Тоттенгемом» у Лондоні на підтримку народу України #Shakhtar #Україна #FootballStandsTogether #StandWithUkraine #ТоттенгемШахтар pic.twitter.com/KvB3nSvFjY— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 6, 2023
У першому таймі команди обмінялися забитими м'ячами – на гол Гаррі Кейна "гірники" відповіли точним ударом Кевіна Келсі.
А після перерви лондонці влаштували розгром, забивши "Шахтарю" чотири м'ячі без відповіді. Тричі в другому таймі ворота Дмитра Різника вразив Кейн, який таким чином оформив у грі покер. Ще один гол на рахунку Дейна Скарлетта.
Матч проти "Тоттенгема" став прощальним для легендарного воротаря "Шахтаря" та збірної України Андрія Пятова. 39-річний голкіпер вийшов у стартовому складі та провів на полі 15 хвилин.
На 16-й хвилині Андрія замінив Різник. Коли Пятов залишав поле, футболісти "Шахтаря" організували для нього "коридор пошани" і разом з уболівальниками подякували воротаря за яскраву кар'єру гучними оваціями.
За 16 років у "Шахтарі" Пятов зіграв за донецький клуб 482 матчі у всіх турнірах. Разом з "гірниками" він 11 разів ставав чемпіоном України, 8 разів вигравав Кубок країни, 6 разів – Суперкубок, а також тріумфував у Кубку УЄФА в сезоні-2008/09.
Після завершення ігрової кар'єри Пятов приєднається до тренерського штабу Патріка ван Леувена і працюватиме з воротарями "Шахтаря".
Нагадаємо, що всі зібрані під час благодійного матчу кошти спрямують на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення.
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