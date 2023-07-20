Кому в Україні платять найбільше та яку роботу пропонують 

Кількість вакансій зросла, тож роботодавці почали конкурувати за працівників насамперед зарплатнею.
У Держслужбі зайнятості розповіли, що наразі відбувається на ринку праці та які професії в Україні є найпопулярнішими. Найчастіше роботу пропонують у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській і Київській областях.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
В Україні все більшої популярності набувають професії продавців-консультантів, водіїв і менеджерів із продажу.
За інформацією держструктури, станом наразі найбільше вакансій роботодавці пропонують:
- продавцям-консультантам — 15 323 вакансій
- водіям — 8409
- менеджерам із продажу — 7350
- бухгалтерам — 5793
- кухарям — 5553
- інженерам — 4742
- лікарям — 3390
- вантажникам — 3268
- швачкам — 2693
- фармацевтам — 2432
Найбільші виплати отримують менеджери з продажу, які можуть заробити до 275 тисяч гривень, інженери — до 140 тисяч гривень, і водії— до 120 тисяч гривень.
Щодо інших професій, то показники зарплат такі:
- кухарі — отримують до 115 тисяч гривень
- бухгалтери — до 107,5 тисячі гривень
- продавці-консультанти та лікарі — до 100 тисяч гривень
- фармацевти — до 64 тисяч гривень
- швачки — до 54 тисяч гривень
- вантажники — до 35 тисяч гривень
Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.
За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7651 грн.
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