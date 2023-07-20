Кому в Україні платять найбільше та яку роботу пропонують 

У Держслужбі зайнятості розповіли, що наразі відбувається на ринку праці та які професії в Україні є найпопулярнішими. Найчастіше роботу пропонують у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській і Київській областях.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

В Україні все більшої популярності набувають професії продавців-консультантів, водіїв і менеджерів із продажу.

За інформацією держструктури, станом наразі найбільше вакансій роботодавці пропонують:

продавцям-консультантам — 15 323 вакансій

водіям — 8409

менеджерам із продажу — 7350

бухгалтерам — 5793

кухарям — 5553

інженерам — 4742

лікарям — 3390

вантажникам — 3268

швачкам — 2693

фармацевтам — 2432

Найбільші виплати отримують менеджери з продажу, які можуть заробити до 275 тисяч гривень, інженери — до 140 тисяч гривень, і водії— до 120 тисяч гривень.

Щодо інших професій, то показники зарплат такі:

кухарі — отримують до 115 тисяч гривень

бухгалтери — до 107,5 тисячі гривень

продавці-консультанти та лікарі — до 100 тисяч гривень

фармацевти — до 64 тисяч гривень

швачки — до 54 тисяч гривень

вантажники — до 35 тисяч гривень

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7651 грн.

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