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Кому в Україні платять найбільше та яку роботу пропонують 

Кому в Україні платять найбільше та яку роботу пропонують 

В Україні стало більше вакансій / Фото: pixabay.com

Кількість вакансій зросла, тож роботодавці почали конкурувати за працівників насамперед зарплатнею.

У Держслужбі зайнятості розповіли, що наразі відбувається на ринку праці та які професії в Україні є найпопулярнішими. Найчастіше роботу пропонують у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській і Київській областях.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

В Україні все більшої популярності набувають професії продавців-консультантів, водіїв і менеджерів із продажу.

За інформацією держструктури, станом наразі найбільше вакансій роботодавці пропонують:

  • продавцям-консультантам — 15 323 вакансій
  • водіям — 8409
  • менеджерам із продажу — 7350
  • бухгалтерам — 5793
  • кухарям — 5553
  • інженерам — 4742
  • лікарям — 3390
  • вантажникам — 3268
  • швачкам — 2693
  • фармацевтам — 2432

Найбільші виплати отримують менеджери з продажу, які можуть заробити до 275 тисяч гривень, інженери — до 140 тисяч гривень, і водії— до 120 тисяч гривень.

Щодо інших професій, то показники зарплат такі:

  • кухарі — отримують до 115 тисяч гривень
  • бухгалтери — до 107,5 тисячі гривень
  • продавці-консультанти та лікарі — до 100 тисяч гривень
  • фармацевти — до 64 тисяч гривень
  • швачки — до 54 тисяч гривень
  • вантажники — до 35 тисяч гривень

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7651 грн.

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