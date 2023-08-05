Зоря – Кривбас: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться поєдинок 2-го туру чемпіонату України між луганцями і криворіжцями.

У неділю, 6 серпня, в рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) поміряються силами "Зоря" і "Кривбас".

Зустріч відбудеться на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

Для обох клубів це буде другий матч у новому розіграші чемпіонату України. У першому турі луганці несподівано зазнали поразки в грі з "Рухом" (2:1).

Своєю чергою, команда Юрія Вернидуба поступилася "Олександрії" з рахунком 1:0.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Зоря" – "Кривбас". Також гру можна подивитися на телеканалі УНІАН.

Нагадаємо, "Зоря" – бронзовий призер минулого сезону УПЛ. Команда Ненада Лалатовича зіграє в раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії відбудеться 7 серпня, а матчі – 24-го та 31 серпня.

Якщо луганська команда програє в плейоф відбору ЛЄ, то автоматично потрапить до групового етапу Ліги конференцій.

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