Заря – Кривбасс: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите поединок 2-го тура чемпионата Украины между луганчанами и криворожцами.

В воскресенье, 6 августа, в рамках 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) померяются силами "Заря" и "Кривбасс".

Встреча пройдет на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Для обоих клубов это будет второй матч в новом розыгрыше чемпионата Украины. В первом туре луганчане неожиданно потерпели поражение в игре с "Рухом" (2:1).

В свою очередь, команда Юрия Вернидуба уступила "Александрии" со счетом 1:0.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Заря" – "Кривбасс". Также игру можно посмотреть на телеканале УНИАН.

Напомним, "Заря" – бронзовый призер прошлого сезона УПЛ. Команда Ненада Лалатовича сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии состоится 7 августа, а матчи – 24-го и 31 августа.

Если луганская команда проиграет в плей-офф отбора ЛЕ, то автоматически попадет в групповой этап Лиги конференций.

Читайте также:

Днепр-1 – Полесье: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Разгром для истории: ЛНЗ одержал дебютную победу в украинской Премьер-лиге

Юбилейный гол и дубль Ярмоленко: "Динамо" в зрелищном матче УПЛ обыграло "Оболонь" (видео)