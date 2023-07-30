"Олександрія" у більшості обіграла "Кривбас" у стартовому турі УПЛ

"Олександрія" перемогла "Кривбас" у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 1:0 .

Господарі поля вийшли вперед уже на 4-й хвилині зустрічі. Автором результативного удару став Артем Шулянський.

Ще до перерви криворіжці залишилися в меншості – пряму червону картку отримав півзахисник Владислав Семотюк.

До кінця гри команді Юрія Вернидуба відігратися так і не вдалося. На 88-й хвилині хороший шанс мав Максим Задерака, але голкіпер олександрійців Микита Шевченко впорався з його ударом.

У другому турі чемпіонату України підопічні Руслана Ротаня 5 серпня приймуть "Металіст 1925". Днем пізніше "Кривбас" зустрінеться із "Зорею".

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" розпочало новий сезон УПЛ розгромною перемогою над "Минаєм".

Нагадаємо, матч першого туру вітчизняної першості "Ворскла" – "Дніпро-1" перенесено на невизначений термін через участь обох клубів у єврокубках.

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