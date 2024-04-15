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Ракетна атака по Дніпру: що відомо про наслідки і що кажуть люди

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Ракетна атака по Дніпру: що відомо про наслідки і що кажуть люди

Наслідки атаки по Дніпру

Окупанти ракетою атакували Дніпро.

Російські окупанти ракетою атакували Дніпро. У місті є 13 поранених та розтрощено понад 30 будинків. Надвечір у неділю росіяни випустили по місту керовану авіаційну ракету. Її збили сили ППО, проте наслідків уникнути не вдалося.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Жителі Дніпра кажуть - вибух був такої сили, що стіни осель порозліталися. Більшість людей у неділю були вдома. 

Вадим каже - поїхав усією родиною в гості до тещі, аби з родичами провести вихідний. Натомість - із пораненням голови витягав з-під завалів пʼятнадцятирічного сина та дружину.

"Почув вже свист. І почав нагинатися, щоб уникнути ураження. Одразу вибух. Вибух - і все полетіло", - каже чоловік. 

Наталя саме поралася у саду, сховатися її родина не встигла.

"Я була тут, донька тут, а чоловік - на городі. Поруч просто з місцем вибуху був. Чоловік найтяжчий. Я просто навіть не зрозуміла, впала, а доньку залізом привалило", - каже жінка. 

Потерпілі залишаються у лікарні / ©
Потерпілі залишаються у лікарні

Її чоловік шістдесятирічний пан Володимир у реанімації - на апараті штучної вентиляції легенів. Його донька Олена також із пораненнями у лікарні. Медикам вдалося дістати уламки з руки та ноги.

"Якби ми були в будинку, то ми б не залишилися б живі", - каже Олена. 

Її сестра намагається розібрати те, що лишилося від оселі. Вибух був такої селі, що міцні вхідні двері просто зімʼяло та вирвало, а домашній крам розлетівся по подвірʼю.

Пані Людмилу врятувало те, що вона пішла на роботу, бо зізнається, не сиділося вдома.

"Якби я була в хаті, я би не пережила цього просто! Все на одній петлі! Повністю скло розбите, повністю! Ті, що трошки вцілили, - їх заклинило. Нічого живого нема", - каже Людмила. 

Один уламок пролетів всю кімнату і врізався в стіну вітальні. Інший - пробив диван. Люди розбирають понівечені оселі. Кажуть: втратили і речі, і майбутній врожай, на який покладалися.

Наслідки атаки по Дніпру / ©
Наслідки атаки по Дніпру

Нагадаємо, в Україні в одній із громад через війну Росії бракує води.

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