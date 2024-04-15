Сырский сообщил Зеленскому о ситуации на фронте: итоги Ставки

Также отчитывался министр обороны Рустем Умеров о контрактах по поставке оружия, систем РЭБ и дронов.

Украинский президент провел Ставку, во время которой рассматривали две важнейшие темы сейчас: фронт и энергетику.

Об этом говорилось в обращении Владимира Зеленского 15 апреля.

Президент заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях, оборонных потребностях ВСУ и будущих действий.

"Данные разведок: Олега Иващенко от СВР и Кирилла Буданова от ГУР Минобороны о возможных действиях врага. Отчет министра обороны Рустема Умерова о контрактах на поставку оружия, систем РЭБ и дроны. Заслушал доклады представителей энергетической отрасли — Минэнерго, "Энергоатома", ", "Нафтогазу" – по усилиям, которые они прилагают для защиты систем, восстановления поврежденной генерации, переподключения потребителей", – сообщил Зеленский.

Также во время Ставки докладывал вице-премьер Александр Кубраков о защите критической инфраструктуры, особенно в прифронтовых и приграничных регионах.

"Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует" большего единения", – отметил президент.

Он добавил, что, защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на 100% эффективно.

"Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно только политической воли", – добавил он.

Напомним, 15 апреля глава государства Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения о безопасности с Латвией. Украина заключила подобные договоренности с Британией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией.

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