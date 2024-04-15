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От самых простых до креативных: модные варианты причесок для парней

От самых простых до креативных: модные варианты причесок для парней

Трендовые стрижки для мальчиков

Для ребят есть немало вариантов актуальных причесок.

Стильная и красивая стрижка – один из важнейших элементов крутого образа, не только для девушек, но и для парней. Именно прическа будет выделять ребенка среди сверстников и будет формировать индивидуальный вкус.

Модные и практичные варианты стрижек для парней – читайте дальше.

Короткая стрижка

Подростки обычно выбирают краткий вариант стрижек. В первую очередь потому, что с такой прической практически не нужен уход. Из преимуществ: волосы не рассыпаются, не лезут в глаза, и расческу с собой носить не нужно. Также прическа придает легкость, практичность и минимализм.

Короткая стрижка для парней / ©
Короткая стрижка для парней
Короткая стрижка для парней / ©
Короткая стрижка для парней

Стрижка бокс

Одна из самых актуальных коротких подростковых детских причесок. Она пришла к нам из США с XVIII века, когда Джордж Вашингтон обязал солдат в армии носить короткие волосы.

Стрижка бокс для мальчиков-подростков / ©
Стрижка бокс для мальчиков-подростков

Вариаций прически немало: с резким или плавным переходом между затылком, висками и макушкой, на стрижке машинкой под одну насадку в стиле милитари, с четкой окантовкой челки и т.д. Главное правило – максимальная длина волос не должна превышать 4 см.

Стрижка бокс для ребят-подростков / ©
Стрижка бокс для ребят-подростков
Стрижка бокс для мальчиков-подростков / ©
Стрижка бокс для мальчиков-подростков

Для большей элегантности верха можно придать структурность с помощью помадки для стайлинга.

Стрижка полубокс для мальчиков

Несмотря на то, что стрижка полубокс визуально напоминает "бокс", между ними есть разница. Так, к примеру, переход к более длинным волосам выполняется ниже, чем в боксе – точно на затылке, а длина волос на макушке может достигать 8 см.

Стрижка полубокс для ребят / ©
Стрижка полубокс для ребят

Полубокс отличается от бокса более объемной верхушкой и удлиненными волосами. Стрижка требует ухода и ежедневной укладки – иногда без пенки или геля для волос просто не обойтись.

Стрижка полубокс для ребят / ©
Стрижка полубокс для ребят
Стрижка полубокс для ребят / ©
Стрижка полубокс для ребят

Укроп

Стрижка укропа не выходит из моды. Это хорошая альтернатива для тех ребят, которые не хотят беспокоиться о укладке волос, но при этом желает выглядеть модно. " Фишка " прически — сужение прически спереди и создание длинной заостренной челки, но можно оставлять и более ровный срез.

С такой укладкой можно экспериментировать по-разному: зачесать назад, набок в виде косой челки или приподнять вверх с помощью фиксирующего геля.

Стрижка укропа для парней / ©
Стрижка укропа для парней

Укроп, как и многие другие виды стрижки, можно дополнить техникой фейд, которая предполагает очень мягкий, "дымчатый" переход от ультракороткого ежика на висках и затылке к более длинным волосам в теменной зоне.

Стрижка укропа для парней / ©
Стрижка укропа для парней
Стрижка укропа для парней / ©
Стрижка укропа для парней

Цезарь

Прическа с необычным названием выполняется на волосах длиной от 5 см. Она подходит для любой формы лица и не требует особой укладки.

Стрижка
Стрижка "Цезарь"
Стрижка
Стрижка "Цезарь"

Виски и затылок могут быть максимально сведены на нет градиентом, даже полностью подстрижены под ноль.

Стрижка
Стрижка "Цезарь"

Андеркат

Undercut – одна из самых трендовых мужских причесок. Она вошла в моду еще в начале XX века. Она подойдет для подойдет для любого типа волос, прямые они или волнистые. В прическе затылок и виски стригутся машинкой или даже выбриваются с довольно резким переходом от ультракороткого ежика к удлиненным прядям на макушке и в чубе.

Андеркат / ©
Андеркат

Основная длина волос и укладки зависит от пожеланий мальчика.

Андеркат / ©
Андеркат
Стрижка
Стрижка "Цезарь"

В противоположность другим, эта прическа требует постоянной укладки: зачесывание челки вверх или набок с пробором.

Также мы рассказывали, что 5 вариантов стрижки, которая набирает бешеную популярность в мире.

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