От самых простых до креативных: модные варианты причесок для парней

Стильная и красивая стрижка – один из важнейших элементов крутого образа, не только для девушек, но и для парней. Именно прическа будет выделять ребенка среди сверстников и будет формировать индивидуальный вкус.

Модные и практичные варианты стрижек для парней – читайте дальше.

Короткая стрижка

Подростки обычно выбирают краткий вариант стрижек. В первую очередь потому, что с такой прической практически не нужен уход. Из преимуществ: волосы не рассыпаются, не лезут в глаза, и расческу с собой носить не нужно. Также прическа придает легкость, практичность и минимализм.

Короткая стрижка для парней

Короткая стрижка для парней

Стрижка бокс

Одна из самых актуальных коротких подростковых детских причесок. Она пришла к нам из США с XVIII века, когда Джордж Вашингтон обязал солдат в армии носить короткие волосы.

Стрижка бокс для мальчиков-подростков

Вариаций прически немало: с резким или плавным переходом между затылком, висками и макушкой, на стрижке машинкой под одну насадку в стиле милитари, с четкой окантовкой челки и т.д. Главное правило – максимальная длина волос не должна превышать 4 см.

Стрижка бокс для ребят-подростков

Стрижка бокс для мальчиков-подростков

Для большей элегантности верха можно придать структурность с помощью помадки для стайлинга.

Стрижка полубокс для мальчиков

Несмотря на то, что стрижка полубокс визуально напоминает "бокс", между ними есть разница. Так, к примеру, переход к более длинным волосам выполняется ниже, чем в боксе – точно на затылке, а длина волос на макушке может достигать 8 см.

Стрижка полубокс для ребят

Полубокс отличается от бокса более объемной верхушкой и удлиненными волосами. Стрижка требует ухода и ежедневной укладки – иногда без пенки или геля для волос просто не обойтись.

Стрижка полубокс для ребят

Стрижка полубокс для ребят

Укроп

Стрижка укропа не выходит из моды. Это хорошая альтернатива для тех ребят, которые не хотят беспокоиться о укладке волос, но при этом желает выглядеть модно. " Фишка " прически — сужение прически спереди и создание длинной заостренной челки, но можно оставлять и более ровный срез.

С такой укладкой можно экспериментировать по-разному: зачесать назад, набок в виде косой челки или приподнять вверх с помощью фиксирующего геля.

Стрижка укропа для парней

Укроп, как и многие другие виды стрижки, можно дополнить техникой фейд, которая предполагает очень мягкий, "дымчатый" переход от ультракороткого ежика на висках и затылке к более длинным волосам в теменной зоне.

Стрижка укропа для парней

Стрижка укропа для парней

Цезарь

Прическа с необычным названием выполняется на волосах длиной от 5 см. Она подходит для любой формы лица и не требует особой укладки.

Стрижка "Цезарь"

Стрижка "Цезарь"

Виски и затылок могут быть максимально сведены на нет градиентом, даже полностью подстрижены под ноль.

Стрижка "Цезарь"

Андеркат

Undercut – одна из самых трендовых мужских причесок. Она вошла в моду еще в начале XX века. Она подойдет для подойдет для любого типа волос, прямые они или волнистые. В прическе затылок и виски стригутся машинкой или даже выбриваются с довольно резким переходом от ультракороткого ежика к удлиненным прядям на макушке и в чубе.

Андеркат

Основная длина волос и укладки зависит от пожеланий мальчика.

Андеркат

Стрижка "Цезарь"

В противоположность другим, эта прическа требует постоянной укладки: зачесывание челки вверх или набок с пробором.

Также мы рассказывали, что 5 вариантов стрижки, которая набирает бешеную популярность в мире.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.