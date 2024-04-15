Від найпростіших до креативних: модні варіанти зачісок для хлопців

Для хлопців є чимало варіантів актуальних зачісок.
Стильна та гарна стрижка – один з найважливіших елементів крутого образу не лише для дівчат, але і для хлопців. Саме зачіска вирізнятиме дитину з-поміж однолітків та формуватиме індивідуальний смак.
Про модні та практичні варіанти стрижок для хлопців – читайте далі.
Коротка стрижка
Підлітки зазвичай обирають короткий варіант стрижок. Насамперед тому, що за такою зачіскою практично не потрібен догляд. З переваг: волосся не розсипається, не лізе в очі і гребінець з собою носити не потрібно. Також зачіска надає легкості, практичності та мінімалізму.
Стрижка бокс
Одна з найактуальніших коротких підліткових дитячих зачісок. Вона прийшла до нас XVIII століття зі США, коли Джордж Вашингтон зобов’язав солдатів в армії носити коротке волосся.
Варіацій зачіски чимало: з різким або плавним переходом між потилицею, скронями й маківкою, на стрижці машинкою під одну насадку в стилі мілітарі, з чіткою окантовкою чубчика тощо. Головне правило – максимальна довжина волосся не повинна перевищувати 4 см.
Для більшої елегантності верху можна надати структурності за допомогою помадки для стайлінга.
Стрижка напівбокс для хлопчиків
Попри те, що стрижка напівбокс візуально нагадує "бокс", між ними є різниця. Так, для прикладу, перехід до більш довгого волосся виконується нижче, ніж у боксі – точно на потилиці, а довжина волосся на маківці може досягати 8 см.
Напівбокс відрізняється від боксу об’ємнішою верхівкою та подовженим волоссям. Стрижка вимагає догляду і щоденної укладки – іноді без пінки чи гелю для волосся просто не обійтися.
Кроп
Стрижка кроп не виходить з моди. Це гарна альтернатива для тих хлопців, які не хочуть перейматися укладанням волосся, але водночас бажають мати модний вигляд. "Фішка" зачіски – її звуження спереду і створення довгого загостреного чубчика, але можна залишати й рівніший зріз.
З таким укладанням можна експериментувати по-різному: зачесати назад, набік у вигляді косого чубчика або підняти вгору за допомогою фіксувального гелю.
Кроп, як і багато інших видів стрижки, можна доповнити технікою фейд, яка передбачає дуже м’який, "димчастий" перехід від ультракороткого їжачка на скронях і потилиці до довшого волосся в тім’яній зоні.
Цезар
Зачіска з незвичною назвою виконується на волоссі довжиною від 5 см. Вона пасує до будь-якої форми обличчя і не вимагає особливого укладання.
Скроні та потилиця можуть бути максимально зведені нанівець градієнтом, навіть повністю підстрижені під нуль.
Андеркат
Undercut – одна з найтрендовіших чоловічих зачісок. Вона увійшла в моду ще на початку ХХ століття. Підійде для будь-якого типу волосся, пряме воно чи хвилясте. В зачісці потилиця і скроні стрижуться машинкою або навіть виголюються з доволі різким переходом від ультракороткого їжачка до подовженних пасом на маківці та в чубі.
Основна довжина волосся та укладання залежать від побажань хлопчика.
На противагу іншим, ця зачіска вимагає постійного укладання: зачісування чубчика нагору або набік з проділом.
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