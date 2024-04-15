Зачіски для дівчат до школи: стильні та практичні варіанти на кожен день

Ранкові збори до школи - справа нелегка, як для батьків, так і для дітей. Зокрема, дівчата приділяють чималу увагу зачісці. Адже вона створює настрій на увесь день та покзує індивідуальний стиль. Варіантів стильних та практичних зачісок безліч.

Про найкуальніші з них - розповідаємо далі.

Зачіски з стрічками та бантами для дівчат

Стрічки можна обирати будь-якої форми та матеріалу. Вони представлені у різноманітних кольорах і фактурах, зокрема:

вузькі;

широкі;

ажурні і мереживні;

атласні;

оксамитові або велюрові;

з штучними або живими квітами;

зі стразами, намистинами і блискітками.

Поради, на які варто звернути увагу:

Якщо для зачіски, ви обираєте тонкі стрічки, то їх варто вище області чола. Такі моделі не можуть тримати зачіску, тому для підтримки конструкції використовуються невидимки та інша атрибутика.

Більш практичні є широкі стрічки - ними можна зібрати і закріпити об’ємну зачіску. Власницям пишних локонів варто звернути на це увагу.

Приклад зачіски. Як перетворити звичайну косу в оригінальну зачіску.

Заплетіть низький хвіст та закріпіть його.

Візьміть звичайну стрічку більше довжини волосся. Можна використати вироби різноманітних кольорів.

Закріпіть смужки поверх гумки. Кінці повинні бути однакової довжини.

Необхідно зробити одинарний або подвійний вузол.

Поділіть локони на три частини. Виріб з’єднайте з двома з них.

Потім заплетіть звичайну косу. На кінці зав’яжіть бант.

Коса зі стрічкою

Коса зі стрічкою

Коса зі стрічкою

Зачіска з високим хвостом

Ця легка романтична зачіска завершить ваш образ. Що потрібно:

завити пасма на бігуді або щипці;

начесати локони від потиличної частини до чола;

зібрати шевелюру з лоба і скронь у хвіст на маківці;

зав’язати петлею;

зафіксувати лаком.

Високий хвіст зі стрічкою

Високий хвіст зі стрічкою

Високий хвіст зі стрічкою

Серед інших варіантів:

Варіанти зачісок зі стрічками

Варіанти зачісок зі стрічками

Варіанти зачісок зі стрічками

Зачіски з плетінням

Пишна коса

Така зачіска гармонійно підкреслить витончений виріз або гіпюрну вставку на спині у вечірній сукні. Головне - при створенні зачіски для парадного виходу стежити за акуратністю проділу і ретельно пригладити прядки.

Пишна коса

Пишна коса

Боксерські коси

Коса боксерка - наймодніша зачіска останніх кількох сезонів. Спершу цю зачіску обирали спортсмени,звідси походить і назва. Згодом цей вид коси з'явився на подіумах, а незабаром і на вулицях. Сьогодні боксерські коси користуються популярністю серед багатьох жінок.

Боксерська коса

Плетений обідок для волосся

Якщо ви хочете прибрати волосся, яке постійно спадає на обличчя, можна спробувати заплетений обідок. Для цього заплітають частину від одного вуха до іншого тугою французькою косою.

Таким чином, з вашого волосся можна створити естетичну, практичну і красиву пов'язку.

Плетений обідок для волосся

Варіанти зачісок на коротке волосся

Зробити зачіску досить легко:

Залишіть дві пасма біля вух, а решту волосся зберіть у низький хвіст і зав'яжіть тонкою гумкою.

Візьміть бічні пасма, відведіть назад і перехрестіть їх між собою над гумкою. Виведіть кінці пасм під хвостом і закріпіть за допомогою шпильки або шпильки.

Низький хвіст

Пишні локони

Щоб додати ефекту зачісці, на передній частині голови завивайте на великі бігуді, а по інших пасмах пройдіть плойкою. Щоб завершити процедуру, надайте локонам пишності за допомогою щітки та фена.

Пишні локони

Пишні локони

Також ми розповідали про топ-5 коротких стрижок з косим чубчиком.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.