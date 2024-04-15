Прически для девочек в школу: стильные и практичные варианты на каждый день

Утренное собрание в школу – дело нелегкое, как для родителей, так и для детей. В частности, девушки уделяют большое внимание прическе. Ведь она создает настроение на весь день и показывает индивидуальный стиль. Вариантов стильных и практичных причесок множество.

О самых куальных из них – рассказываем дальше.

Прически с лентами и бантами для девочек

Ленты можно выбирать из любой формы и материала. Они представлены в различных цветах и фактурах, в частности:

узкие;

широкие;

ажурные и кружевные;

атласные;

бархатные или велюровые;

с искусственными или живыми цветами;

со стразами, бусинами и блестками.

Советы, на которые следует обратить внимание:

Если для прически, вы выбираете тонкие ленты, то их стоит выше области лба. Такие модели не могут держать прическу, поэтому для поддержки конструкции используются невидимки и прочая атрибутика.

Более практичны широкие ленты — ими можно собрать и закрепить объемную прическу. Обладательницам пышных локонов стоит обратить на это внимание.

Пример прически. Как превратить обычную косу в оригинальную прическу |

Заплетите низкий хвост и закрепите его.

Возьмите обычную ленту больше длины волос. Можно использовать изделия разных цветов.

Закрепите полоски поверх резинки. Концы должны быть одинаковой длины.

Необходимо сделать одинарный или двойной узел.

Разделите локоны на три части. Изделие соедините с двумя из них.

Затем заплетите обычную косу. В конце завяжите бант.

Коса с лентой

Коса с лентой

Коса с лентой

Прическа с высоким хвостом

Эта легкая романтическая прическа завершит ваш образ. Что нужно:

завить пряди на бигуде или щипце;

начесать локоны от затылочной части ко лбу;

собрать шевелюру со лба и висков в хвост на макушке;

завязать петлей;

зафиксировать лаком.

Высокий хвост с лентой

Высокий хвост с лентой

Высокий хвост с лентой

Среди других вариантов:

Варианты причесок с лентами

Варианты причесок с лентами

Варианты причесок с лентами

Прически с плетением

Пышная коса

Такая прическа гармонично подчеркнет изящный вырез или гипюрную вставку на спине в вечернем платье. Главное – при создании прически для парадного выхода следить за аккуратностью пробора и тщательно пригладить прядки.

Пышная коса

Пышная коса

Боксерские косы

Косая боксерка – самая модная прическа последних нескольких сезонов. Сначала эту прическу выбирали спортсмены, отсюда происходит и название. Впоследствии этот вид косы появился на подиумах, а вскоре и на улицах. Сегодня боксерские косы пользуются популярностью среди многих женщин.

Боксерская коса

Плетеный ободок для волос

Если вы хотите убрать постоянно падающие на лицо волосы, можно попробовать заплетенный ободок. Для этого заплетают часть от одного уха к другому тугой французской косой.

Таким образом, из ваших волос можно создать эстетическую, практичную и красивую повязку.

Плетеный ободок для волос

Варианты причесок на короткие волосы

Сделать прическу достаточно легко:

Оставьте две пряди у ушей, а остальные волосы соберите в низкий хвост и завяжите тонкой резинкой.

Возьмите боковые пряди, отведите назад и перекрестите их между собой над резинкой. Выведите концы прядей под хвостом и закрепите с помощью шпильки или шпильки.

Низкий хвост

Пышные локоны

Чтобы добавить эффект прическе, на передней части головы завивайте на большие бигуди, а по другим прядям пройдите плойкой. Чтобы завершить процедуру, придайте локонам великолепия с помощью щетки и фена.

Пышные локоны

Пышные локоны

Также мы рассказывали о топ-5 коротких стрижках с косой челкой.

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