Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Прически для девочек в школу: стильные и практичные варианты на каждый день

Прически для девочек в школу: стильные и практичные варианты на каждый день

Прически для девочек в школу

Среди трендов – прически с бантами и лентами.

Утренное собрание в школу – дело нелегкое, как для родителей, так и для детей. В частности, девушки уделяют большое внимание прическе. Ведь она создает настроение на весь день и показывает индивидуальный стиль. Вариантов стильных и практичных причесок множество.

О самых куальных из них – рассказываем дальше.

Прически с лентами и бантами для девочек

Ленты можно выбирать из любой формы и материала. Они представлены в различных цветах и фактурах, в частности:

  • узкие;
  • широкие;
  • ажурные и кружевные;
  • атласные;
  • бархатные или велюровые;
  • с искусственными или живыми цветами;
  • со стразами, бусинами и блестками.

Советы, на которые следует обратить внимание:

Если для прически, вы выбираете тонкие ленты, то их стоит выше области лба. Такие модели не могут держать прическу, поэтому для поддержки конструкции используются невидимки и прочая атрибутика.

Более практичны широкие ленты — ими можно собрать и закрепить объемную прическу. Обладательницам пышных локонов стоит обратить на это внимание.

Пример прически. Как превратить обычную косу в оригинальную прическу |

  • Заплетите низкий хвост и закрепите его.
  • Возьмите обычную ленту больше длины волос. Можно использовать изделия разных цветов.
  • Закрепите полоски поверх резинки. Концы должны быть одинаковой длины.
  • Необходимо сделать одинарный или двойной узел.
  • Разделите локоны на три части. Изделие соедините с двумя из них.
  • Затем заплетите обычную косу. В конце завяжите бант.
Коса с лентой / ©
Коса с лентой
Коса с лентой / ©
Коса с лентой
Коса с лентой / ©
Коса с лентой

Прическа с высоким хвостом

Эта легкая романтическая прическа завершит ваш образ. Что нужно:

  • завить пряди на бигуде или щипце;
  • начесать локоны от затылочной части ко лбу;
  • собрать шевелюру со лба и висков в хвост на макушке;
  • завязать петлей;
  • зафиксировать лаком.
Высокий хвост с лентой / ©
Высокий хвост с лентой
Высокий хвост с лентой / ©
Высокий хвост с лентой
Высокий хвост с лентой / ©
Высокий хвост с лентой

Среди других вариантов:

Варианты причесок с лентами / ©
Варианты причесок с лентами
Варианты причесок с лентами / ©
Варианты причесок с лентами
Варианты причесок с лентами / ©
Варианты причесок с лентами

Прически с плетением

Пышная коса

Такая прическа гармонично подчеркнет изящный вырез или гипюрную вставку на спине в вечернем платье. Главное – при создании прически для парадного выхода следить за аккуратностью пробора и тщательно пригладить прядки.

Пышная коса / ©
Пышная коса
Пышная коса / ©
Пышная коса

Боксерские косы

Косая боксерка – самая модная прическа последних нескольких сезонов. Сначала эту прическу выбирали спортсмены, отсюда происходит и название. Впоследствии этот вид косы появился на подиумах, а вскоре и на улицах. Сегодня боксерские косы пользуются популярностью среди многих женщин.

Боксерская коса / ©
Боксерская коса

Плетеный ободок для волос

Если вы хотите убрать постоянно падающие на лицо волосы, можно попробовать заплетенный ободок. Для этого заплетают часть от одного уха к другому тугой французской косой.

Таким образом, из ваших волос можно создать эстетическую, практичную и красивую повязку.

Плетеный ободок для волос / ©
Плетеный ободок для волос

Варианты причесок на короткие волосы

Сделать прическу достаточно легко:

  • Оставьте две пряди у ушей, а остальные волосы соберите в низкий хвост и завяжите тонкой резинкой.
  • Возьмите боковые пряди, отведите назад и перекрестите их между собой над резинкой. Выведите концы прядей под хвостом и закрепите с помощью шпильки или шпильки.
Низкий хвост / ©
Низкий хвост

Пышные локоны

Чтобы добавить эффект прическе, на передней части головы завивайте на большие бигуди, а по другим прядям пройдите плойкой. Чтобы завершить процедуру, придайте локонам великолепия с помощью щетки и фена.

Пышные локоны / ©
Пышные локоны
Пышные локоны / ©
Пышные локоны

Также мы рассказывали о топ-5 коротких стрижках с косой челкой.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация