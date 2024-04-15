Постпред Израиля в ООН сравнил современный исламский режим в Тегеране с Третьим Рейхом

Удар Ирана по Израилю является подтверждением подлинной идеологии аятоллы Хаменеи в Иране, которая ничем не отличается от Третьего рейха Гитлера и преследует цель господства над миром путем распространения террора.

Об этом заявил во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Израиля при Организации посол Гилад Эрдан, пишет Укринформ.

«Режим аятоллы имеет четкий план. Его целью было и остается мировое господство путем экспорта его шиитской радикальной революции по всему миру», — подчеркнул представитель Израиля.

Он сравнил современный исламский режим в Тегеране с Третьим рейхом, добавив, что аятолла Хаменея ничем не отличается от Адольфа Гитлера.

"Третий рейх Гитлера видел себя воплощением тысячелетней империи, простирающейся сквозь континенты, равно как и видение Хаменеи предполагает, что его радикальная шиитская гегемония распространится на весь регион и за его пределы", — отметил израильский дипломат.

Именно поэтому, по его словам, Иран вооружается межконтинентальными баллистическими ракетами.

«Иран и Израиль находятся на одном континенте. Следующими станете вы», — отметил израильский дипломат, обращаясь в другие страны ООН.

Он напомнил, что в последние годы иранские дроны убивали и продолжают убивать украинских гражданских.

« Президент Зеленский, когда осудил вчера атаку Ирана, сказал, что звуки иранских беспилотников «Шахед», инструмента террора, одинаковы в небе над Ближним Востоком и Европой, и этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира», — отметил глава израильской делегации. .

Эрдан призвал Совбез ООН прислушаться к словам президента Украины и «проснуться» от этого тревожного звонка.

Представитель Израиля подчеркнул, что стратегия Ирана состоит в том, чтобы вооружать, финансировать и тренировать террористические группировки по всему миру для реализации своих планов мирового господства.

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«Но сегодня маска прежних возражений сброшена, Иран больше ничего не скрывает и не блефует, он больше не уклоняется от ответственности. Иран напал на Израиль со своей собственной суверенной территории – публично и с напыщенностью», — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что Иран остается мировым спонсором террора «номер один» и стремится к дестабилизации в регионе и мире.

"И именно сейчас мир должен покончить с игнорированием преступлений Ирана и принять меры", — подчеркнул представитель Израиля.

Поэтому он призвал мировое сообщество осудить Иран и применить все необходимые инструменты, чтобы заставить его заплатить высокую цену за его ужасные преступления.

Напомним, что Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля. Иран запустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА, однако 99% воздушных объектов противника удалось перехватить.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке.

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