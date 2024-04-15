В Сумской области раздалось 76 взрывов: погиб человек

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
Стала известна ситуация на приграничных территориях Сумской области по состоянию на 21.00 14 апреля 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.
- Краснопольская громада: совершены артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометные обстрелы (7 взрывов), удары дроном-камикадзе «FPV» (2 взрыва). В результате обстрела погиб один человек.
- Белопольская громада: враг бил из артиллерии (9 взрывов) и минометов (11 взрывов).
- Середино-будская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов), пуски ракет НАР (6 взрывов).
- Юношеская громада: был обстрел FPV дроном сброса ВОГ (1 взрыв).
- Великописаревская громада: 10 мин сбросили россияне на территории общины. Также был артобстрел (1 взрыв).
- Хотинская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).
- Эсманьская громада: враг ударил из минометов (5 взрывов).
Напомним, россияне хотят захватить Часовой Яр до 9 мая – Сырский оценил ситуацию на фронте.
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