В Сумской области раздалось 76 взрывов: погиб человек

Стала известна ситуация на приграничных территориях Сумской области по состоянию на 21.00 14 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

Краснопольская громада: совершены артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометные обстрелы (7 взрывов), удары дроном-камикадзе «FPV» (2 взрыва). В результате обстрела погиб один человек.

Белопольская громада: враг бил из артиллерии (9 взрывов) и минометов (11 взрывов).

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Середино-будская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов), пуски ракет НАР (6 взрывов).

Юношеская громада: был обстрел FPV дроном сброса ВОГ (1 взрыв).

Великописаревская громада: 10 мин сбросили россияне на территории общины. Также был артобстрел (1 взрыв).

Хотинская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).

Эсманьская громада: враг ударил из минометов (5 взрывов).

Напомним, россияне хотят захватить Часовой Яр до 9 мая – Сырский оценил ситуацию на фронте.

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