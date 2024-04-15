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В Сумской области раздалось 76 взрывов: погиб человек

В Сумской области раздалось 76 взрывов: погиб человек

Иллюстрация: враг продолжает уничтожать Сумскую область

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

Стала известна ситуация на приграничных территориях Сумской области по состоянию на 21.00 14 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

  • Краснопольская громада: совершены артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометные обстрелы (7 взрывов), удары дроном-камикадзе «FPV» (2 взрыва). В результате обстрела погиб один человек.
  • Белопольская громада: враг бил из артиллерии (9 взрывов) и минометов (11 взрывов).
  • Середино-будская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов), пуски ракет НАР (6 взрывов).
  • Юношеская громада: был обстрел FPV дроном сброса ВОГ (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: 10 мин сбросили россияне на территории общины. Также был артобстрел (1 взрыв).
  • Хотинская громада: совершен минометный обстрел (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: враг ударил из минометов (5 взрывов).

Напомним, россияне хотят захватить Часовой Яр до 9 мая – Сырский оценил ситуацию на фронте.

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