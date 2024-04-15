Враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки — DeepState

Продолжаются боевые действия.
Карта обновлена: враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки.
Об этом сообщает канал основательной аналитики DeepState.
Продолжаются бои в районе Бердичев, Часового Яра, Старомайорского и Красногоровки.
Детальнее с ситуацией можно ознакомиться с помощью карты.
Напомним, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, российская армия использует численное преимущество и мотивационные факторы, среди которых действуют расстрелы. Они пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, в частности, захватить Часовой Яр.
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