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Враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки — DeepState

Враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки — DeepState

Карта обновлена: враг движется возле Временного Яра / Фото: t.me/DeepStateUA

Продолжаются боевые действия.

Карта обновлена: враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки.

Об этом сообщает канал основательной аналитики DeepState.

Продолжаются бои в районе Бердичев, Часового Яра, Старомайорского и Красногоровки.

Детальнее с ситуацией можно ознакомиться с помощью карты.

Напомним, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, российская армия использует численное преимущество и мотивационные факторы, среди которых действуют расстрелы. Они пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, в частности, захватить Часовой Яр.

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