Ворог просунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки - DeepState

Мапу оновлено: ворог просунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки.

Про це інформує канал ґрунтовної аналітики DeepState.

Тривають бої в районі Бердичів, Часового Яру, Старомайорського та Красногорівки.

Детальніше з ситуацією можна ознайомитися за допомогою мапи.

Нагадаємо, за словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, російська армія використовує чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, серед яких діють розстріли. Вони намагаються прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, зокрема, захопити Часів Яр.

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