Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог просунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки - DeepState

Ворог просунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки - DeepState

Мапу оновлено: ворог рухається біля Часового Яру / Фото: t.me/DeepStateUA

Тривають бойові дії.

Мапу оновлено: ворог просунувся біля Часового Яру та Новобахмутівки.

Про це інформує канал ґрунтовної аналітики DeepState. 

Тривають бої в районі Бердичів, Часового Яру, Старомайорського та Красногорівки.

Детальніше з ситуацією можна ознайомитися за допомогою мапи. 

Нагадаємо, за словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, російська армія використовує чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, серед яких діють розстріли. Вони намагаються прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, зокрема, захопити Часів Яр

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація