Байден не вірить, що напад Ірану на Ізраїль переросте у ширшу війну - Кірбі

Президент США не вважає, що потрібно рухатися в цьому напрямку.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що президент США Джо Байден не вірить, що нічні напади Ірану на Ізраїль мають перерости у ширшу війну на Близькому Сході.

«Президент не вірить, що потрібно рухатися в цьому напрямку», — сказав Кірбі в інтерв’ю Meet the Press на NBC News.

Водночас, це був перший випадок, коли Іран здійснив прямий військовий напад на Ізраїль.

Кірбі також відмовився "вдаватися в гіпотетику" щодо того, чи підтримають США контратаку Ізраїлю проти Ірану.

"Ізраїль не приймав жодних відомих мені рішень щодо наступного кроку", — сказав Кірбі.

Відповідаючи на запитання про те, чи є в адміністрації Байдена "червона лінія" для прямого втручання в конфлікт проти Ірану, Кірбі відмовився назвати таку, сказавши: "Я маю на увазі... ми могли б сидіти тут цілий день і говорити про те, що є, а що є» t червона лінія. Я не збираюся цього робити".

Водночас голова Комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер, штат Огайо, розкритикував коментарі Кірбі, сказавши: "Має бути червона лінія".

Він закликав адміністрацію Байдена "серйозно поставитися до того, що ця атака сталася. Це безпрецедентно, і, звичайно, це потрібно розглядати як ескалацію.

З усім тим Тернер погодився: «Я не думаю, що на цей час Сполученим Штатам слід брати участь у військових діях безпосередньо проти Ірану».

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І Тернер, і Кірбі привітали спільні зусилля Ізраїлю та США щодо використання систем протиракетної оборони для захисту майже від усіх майбутніх атак Ірану. Кірбі сказав, що ці зусилля були "неймовірним військовим досягненням Ізраїлю" та "чесно кажучи, США та інші партнери, які допомогли Ізраїлю захистити себе від понад 300 безпілотників і ракет. Я маю на увазі, що це просто надзвичайний приклад військової переваги".

Тернер додав: "Сполучені Штати та Ізраїль спільно розробили технологію протиракетної оборони, яка запрацювала минулої ночі, і вона виявилася успішною".

Нагадаємо, що Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА, проте 99% повітряних об'єктів противника вдалося перехопити.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку.

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