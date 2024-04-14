Як Ізраїль зміг збити понад 300 ракет та БПЛА Ірану — аналіз CNN

Ізраїльські військові заявили, що 99% снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його партнерами.

Майже всі ракети та безпілотники, якими Іран атакував Ізраїль під час безпрецедентної атаки у ніч проти 14 квітня, були перехоплені та не досягли своєї цілі. Це свідчить про потужну та багаторівневу протиракетну оборону Ізраїлю та його союзників у регіоні.

Видання CNN проаналізувало, як вдалося досягнути такого успіху у відбитті повітряної атаки.

Наслідки атаки Ірану

У неділю, 14 квітня, ізраїльські військові заявили, що 99% снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його партнерами, і лише невелика кількість балістичних ракет досягла Ізраїлю.

Загалом у ніч на суботу Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет,

Більшість із понад 300 іранських боєприпасів, запущених переважно з території Ірану під час п’ятигодинної атаки, були перехоплені ще до того, як вони потрапили до повітряного простору Ізраїлю — на відстані понад 1100 миль (1770 кілометрів) від місця запуску.

Балістичні ракети, які досягли Ізраїлю, впали на авіабазу Нетавім на півдні Ізраїлю, але завдали лише легких пошкоджень конструкції. База функціонувала та продовжує свою діяльність після нападу.

Допомога США

Американські офіційні особи заявили, що понад 70 безпілотників і три балістичні ракети були перехоплені кораблями та військовою авіацією ВМС США.

Для цього було застосовано системи протиракетної оборони Aegis на борту двох есмінців з керованими ракетами в східному Середземному морі.

Військові літаки США, які діють в регіоні на авіаносцях та наземних авіабазах, також долучилися до відбиття атаки.

“Щоб підтримати оборону Ізраїлю, протягом минулого тижня американські військові перемістили в регіон літаки та есмінці проти балістичних ракет», — йдеться в заяві президента США.

Втручання Британії та Франції

Літаки Королівських ВПС, які діють у регіоні, також втрутилися в ситуацію. Про це раніше попереджали у британському оборонному відомстві.

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“Британські літаки будуть перехоплювати будь-які повітряні атаки в межах дальності наших місій, якщо це буде потрібно”, — йдеться в заяві міністерства оборони.

Ізраїльський військовий представник заявив, що участь у блокуванні атак Ірану брала також Франція.

“Ми тісно співпрацюємо зі США, Великою Британією та Францією, які діяли сьогодні ввечері. Це партнерство завжди було тісним, але сьогодні ввечері воно проявилося надзвичайним чином”, – сказав речник ЦАХАЛ.

Три рівні протиповітряної оборони Ізраїлю

Ізраїльська система “Залізний купол” є нижнім рівнем протиракетної оборони Ізраїлю. У її складі щонайменше 10 батарей, кожна з яких оснащена радаром, який виявляє ракети, а потім використовує систему управління, яка швидко обчислює, чи становить загрозу снаряд, що летить, чи ймовірно, що він потрапить у незаселену територію.

Якщо ракета дійсно становить загрозу, “Залізний купол” запускає ракети з землі, щоб знищити її в повітрі.

Наступним рівнем протиракетної оборони є “Праща Давида”, яка захищає від загроз малої та середньої дальності. Цей спільний проект ізраїльської Rafael Advanced Defense System і американського оборонного гіганта Raytheon, використовує кінетичні перехоплювачі Stunner і SkyCeptor для ураження цілей на відстані до 286 миль (460 км).

Над “Пращею Давида” розташовані ізраїльські системи Arrow 2 і Arrow 3, розроблені спільно з США.

Arrow 2, який є модернізацією системи протиракетної оборони США Patriot, використовує осколкові боєголовки для знищення балістичних ракет на кінцевій фазі, коли вони опускаються на свої цілі – у верхніх шарах атмосфери. Arrow 2 має радіус дії 56 миль (90 км) і максимальну висоту 32 милі (51,5 км).

Arrow 3 використовує технологію hit-to-kill для перехоплення балістичних ракет, що летять у космосі, перш ніж вони повернуться в атмосферу на шляху до цілей.

Ізраїль також має найсучасніші винищувачі, включно зі стелс-реактивними літаками F-35I, які він раніше використовував для збивання безпілотників і крилатих ракет.

На фотографіях, опублікованих ВПС Ізраїлю вранці в неділю, видно, як винищувачі F-35 і F-15 повертаються на свої бази в Ізраїлі після того, що було названо успішним перехопленням і місіями протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль, випустивши кілька сотень безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Проіранські угруповання в Іраку, хусити в Ємені та “Хезболла” в Лівані доповнили атаку Ірану своїми власними повітряними нападами на Ізраїль.

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