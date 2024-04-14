Масований напад Ірану: перша офіційна реакція Ізраїлю

У Міноборони Ізраїлю наголосили, що протистояння з Іраном "ще не закінчено".

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прокоментував нічний масований напад Ірану на їхню країну.

У своїй першій публічній реакції на нічний напад Ірану він написав на X у неділю вранці: "Ми перехопили. Ми заблокували. Разом ми переможемо".

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The New York Times інформує, що Збройні сили Ізраїлю перехопили 99 відсотків повітряних загроз, спрямованих проти нього в суботу, заявив контр-адмірал Даніель Хагарі, головний речник армії. Він додав, що військово-повітряна база Неватім у пустелі Негев на півдні Ізраїлю зазнала незначних ушкоджень і функціонує.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у заяві вранці в неділю попередив, що протистояння з Іраном "ще не закінчено". Він похвалив армію Ізраїлю та Сполучених Штатів за відбиття іранської атаки, зауваживши, що захист від іранської атаки був "найбільш досягненням".

Нагадаємо, в Ізраїлі заявили, що готують "суттєву відповідь" на атаку Ірану.

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