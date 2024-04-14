В Ізраїлі заявили, що готують "суттєву відповідь" на атаку Ірану

Іран очікує на можливу відповідь Ізраїля і вже розгорнув свою ППО.

Ізраїль почав готувати "суттєву відповідь" Ірану на атаку, яка відбулась в ніч проти 14 квітня.

Про це інформує Haaretz.

"Ізраїльське джерело: очікується відповідь на атаку Ірану", - пише видання

Також повідомляється, що Іран очікує на можливу відповідь Ізраїля і вже розгорнув свої сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦАХАЛ підтвердив напад Ірану на Ізраїль, армія готується відбити атаку десятків дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз засуджує атаку Ірану на Ізраїль, яка може серйозно вдарити по регіональній безпеці.

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