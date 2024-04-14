Не лише США: ще дві країни-союзниці України відбивали атаку Ірану на Ізраїль - CNN

Ізраїльське видання повідомляє, що збивати іранські дрони допомагала також Йорданія.
США, Франція та Британія спільно відбивали атаку ракет та дронів Ірану по Ізраїлю.
Про це повідомив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Гагарі, якого цитують CNN.
"Ми тісно співпрацюємо зі США, Великою Британією та Францією, які діяли сьогодні ввечері (13 квітня - ред.). Це партнерство завжди було тісним, але сьогодні ввечері воно проявилося незвичайним чином", - сказав Гагарі.
Більше деталей він не надав.
"Франція має дуже хороші технології, реактивні літаки, радари, і я знаю, що вони брали участь у патрулюванні повітряного простору", - цитує The Times of Israel Гагарі.
Також у видання додали, що збивати іранські дрони допомагала Йорданія, щоб "захистити своїх громадян".
Нагадаємо, пізно ввечері 13 квітня Іран потужно атакував Ізраїль дронами та ракетами. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про новий можливий конфлікт на Близькому Сході.
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