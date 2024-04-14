Байден: США не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану

Президент США Джо Байден cказав прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху, що США не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника адміністрації.

Як пише видання, Байден сказав це під час телефонної розмови двох лідерів, яка відбулася після іранської атаки проти Ізраїлю.

Джерело CNN зазначило, що Байден в розмові з Нетаньягу оцінив результат атаки як перемогу Ізраїлю, а дії Ірану — як "здебільшого невдалі".

"За оцінкою США, майже всі безпілотники й ракети, зокрема понад 100 балістичних ракет, які були запущені Іраном, були збиті в небі. Жодна крилата ракета не влучила в ціль, сказав офіційний представник, і нічого цінного не було уражено", — пише CNN.

Раніше Джо Байден зустрівся зі своєю командою з національної безпеки, щоб дізнатися останні новини про атаку Ірану на Ізраїль. Байден заявив, що підтримуватиме Ізраїль.

Тим часом Іран через посольство Швейцарії повідомив США, що їхні бази та особовий склад на Близькому Сході "не будуть у безпеці" у разі, якщо Вашингтон співпрацюватиме з Тель-Авівом у злочинах.

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