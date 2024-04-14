Байден: США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана

Президент США Джо Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Как пишет издание, Байден сказал это во время телефонного разговора двух лидеров, который состоялся после иранской атаки против Израиля.

Источник CNN отметил, что Байден в разговоре с Нетаньяху оценил результат атаки как победу Израиля, а действия Ирана — как "в основном неудачные".

"По оценке США, почти все беспилотники и ракеты, в том числе более 100 баллистических ракет, которые были запущены Ираном, были сбиты в небе. Ни одна крылатая ракета не попала в цель, сказал официальный представитель, и ничего ценного не было поражено", — пишет CNN.

Ранее Джо Байден встретился со своей командой по национальной безопасности, чтобы узнать последние новости об атаке Ирана на Израиль. Байден заявил, что будет поддерживать Израиль.

Между тем, Иран через посольство Швейцарии сообщил США, что их базы и личный состав на Ближнем Востоке "не будут в безопасности" в случае, если Вашингтон будет сотрудничать с Тель-Авивом в преступлениях.

Все, что известно об атаке – читайте в новости.

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