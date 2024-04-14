Франція закликала своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану

громадянам Франції рекомендували найближчими днями повністю утриматися від поїздок до Ірану.

Посольство Франції в Тегерані закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану найближчими днями.

Про це йдеться на сайті Французької дипломатії.

Як зазначається, громадянам Франції рекомендували найближчими днями повністю утриматися від поїздок до Ірану. Водночас громадян, які наразі там перебувають, закликають проявляти найбільшу пильність: важливо триматися подалі від будь-яких зібрань, регулярно інформувати про ситуацію та відвідувати вебсайт посольства Франції в Тегерані.

Нагадаємо, що в МЗС України засудили іранські масовані атаки по Ізраїлю.

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