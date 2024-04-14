У Дніпрі під час тривоги пролунав вибух: є постраждалі (фото)

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Захисники неба знищили російську ракету. Через падіння уламків поранення отримали п’ять місцевих мешканців.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Як стало відомо, внаслідок російської атаки через падіння уламків пошкоджені дев’ять приватних будинків. Постраждали п’ять людей: троє чоловіків, жінка та 15-річний хлопець.

“За уточненою інформацією, у Любимівській громаді через падіння уламків понівечено автомобіль. З пораненнями троє людей. Втім, від госпіталізації вони відмовилися”, - розповів Сергій Лисак.

Згодом очільник ОВА уточнив інформацію щодо постраждалих та руйнування: станом на 20:00 відомо вже про 12 травмованих місцевих мешканців.

"В обласному центрі понівечені 33 приватні будинки. Побито 10 авто та навантажувач. В районі, де впали уламки ворожої ракети, працюють всі служби. А ще психологи ДСНС і Нацполіції. Поруч благодійники. Вони також готові надати будівельні матеріали, аби тимчасово закрити понівечені дахи та вікна", - додав Лисак.

Нагадаємо, що окупанти атакували Нікополь на Дніпропетровщині - поранені три чоловіка.

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