В США повідомили, коли буде розглянуто фінансування допомоги Україні

Палата представників США має розглянути фінансування допомоги Україні у війні з РФ цього тижня (від понеділка, 15 квітня - ред.). Очікується, що це питання отримає переважну підтримку конгресменів.

Про це заявив голова розвідувального комітету Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер в ефірі NBC News.

"Росія починає завойовувати позиції, а Україна - втрачати здатність захищатися. США повинні активізуватися і надати Україні зброю, якої вона потребує. І я думаю, що цього тижня ми побачимо переважну підтримку в цьому питанні в Палаті представників", - сказав конгресмен.

Він прокоментував позицію кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа щодо допомоги Україні, Тернер зазначив, що всі в США "дуже близькі до розуміння", що ситуація перебуває в критичній точці. Проте він не пояснив, яку саме версію законопроєкту буде розглядати Палата представників, - ту, яка була схвалена Сенатом, чи, можливо, якусь іншу ініціативу республіканців.

Нагадаємо, у Польщі закликали США розблокувати пакет допомоги для України.

Очільник Радослав Сікорський заявив, що ракетний удар Ірану по території Ізраїлю показує необхідність посилити системи протиракетної оборони як Ізраїлю, так й України. Для цього США мають розблокувати пакет військової допомоги для Києва і Тель-Авіва.

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