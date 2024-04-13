Президент США перервав відпустку і терміново повертається до Вашингтона: що сталося

Президент США Джо Байден терміново повертається до Вашингтона, де проведе консультації стосовно подій на Близькому Сході на тлі загострення напруженості між Ізраїлем та Іраном.

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Про це інформує The Guardian.

У повідомленні вказується, що Байден мав намір провести вихідні в штаті Делавер у своїй пляжній резиденції, лав терміново змінив свої плани та повертається до Вашингтона, "щоб проконсультуватися зі своєю командою національної безпеки щодо подій на Близькому Сході".

Це сталося після того, як у пʼятницю президент США заявив, що очікує нападу Ірану на Ізраїль "швидше раніше, ніж пізніше", і звернувся до Тегерана із закликом: "Не робіть цього".

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі раніше заявляв, що загроза іранського нападу на Ізраїль залишається "життєздатною", попри зусилля США, Великої Британії та Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран планує атакувати Ізраїль так, щоб "уникнути ескалації".

Крім того, ми раніше інформували, що десятки ракет ударили по Ізраїлю.

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