Президент США прервал отпуск и срочно возвращается в Вашингтон: что произошло

Байден намеревался провести выходные в штате Делавэр в своей пляжной резиденции.

Президент США Джо Байден срочно возвращается в Вашингтон, где проведет консультации по поводу событий на Ближнем Востоке на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном.

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Об этом информирует The Guardian.

В сообщении указывается, что Байден намеревался провести выходные в штате Делавер в своей пляжной резиденции, ряд срочно изменил свои планы и возвращается в Вашингтон, "чтобы проконсультироваться со своей командой национальной безопасности относительно событий на Ближнем Востоке".

Это произошло после того, как в пятницу президент США заявил, что ожидает нападения Ирана на Израиль "скорее раньше, чем позже", и обратился к Тегерану с призывом: "Не делайте этого".

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби ранее заявлял, что угроза иранского нападения на Израиль остается "жизнеспособной", несмотря на усилия США, Великобритании и Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран планирует атаковать Израиль так, чтобы "избежать эскалации".

Кроме того, мы ранее информировали, что десятки ракет ударили по Израилю.

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