"Борнмут" с Забарным сыграл в результативную ничью против "Манчестер Юнайтед" в АПЛ (видео)

Украинец провел на поле весь матч.

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:2 .

На 16-й минуте хозяев вывел вперед Доминик Соланке. На это "красные дьяволы" ответили на 31-й минуте голом Бруну Фернандеша.

Еще до перерыва "вишни" во второй раз в этом поединке повели в счете – на 36-й минуте отличился Джастин Клюйверт.

Однако удержать победный результат подопечные Андони Ираолы не смогли. На 65-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти и спас "манкунианцев" от поражения.

Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и провел полный матч. Для 21-летнего украинца это 32-й поединок в этом сезоне в чемпионате Англии, он не пропустил ни одной минуты в турнире.

Обзор матча "Борнмут" – "Манчестер Юнайтед"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Борнмут" (42 очка) занимает 12-е место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (50 баллов) находится на седьмой позиции.

В следующих матчах английского чемпионата "вишни" 21 апреля на выезде сыграют с "Астон Виллой", а подопечные Эрика тен Хага 24 апреля примут "Шеффилд Юнайтед".

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