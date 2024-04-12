Иран планирует атаковать Израиль так, чтобы "избежать эскалации" — СМИ

Иран сообщил Соединенным Штатам, что собирается ответить Израилю на атаку посольства в Сирии таким образом, чтобы это не привело к серьезной эскалации.

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Об этом пишет издание The Times of Israel, со ссылкой на источники.

В сообщении указывается, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан передал послание Соединенным Штатам во время визита в арабское государство Персидского залива Оман, выступающее посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Источник, знакомый с американской разведкой, сообщил, что не знает о переданном сообщении, но, по его словам, Тегеран "очень четко дал понять", что его ответ на нападение на посольство в Дамаске будет "контролируемым" и "не эскалационным".

Иран планирует "использовать региональных муртадов для проведения ряда нападений на Израиль".

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил Иран, что в случае атаки страна нанесет ответный удар.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США сделали новое предложение о прекращении войны в секторе Газа.

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