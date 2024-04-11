Израиль пригрозил Ирану ответом в случае атаки

Ранее Иран заявил, что нанесет удар по Израилю в ответ на атаку своего консульства в Сирии.

Глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил Иран, что в случае атаки страна нанесет ответный удар.

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Об этом говорится в сообщении чиновника в сети X.

Ранее иранский духовный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран будет мстить за атаку на консульство в столице Сирии Дамаске, которая произошла 1 апреля.

"Если Иран атакует со своей территории, Израиль отреагирует и атакует в Иране", — говорится в заявлении главы МИД Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран просит США "не мешать" наносить удар по Израилю.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль нанес удары по лагерям Хезболлы в Ливане.

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