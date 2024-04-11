Зеленский провел разговор с новым премьером Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом, в ходе которого стороны обсудили возможное подписание соглашения о безопасности.

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Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.

"В ходе разговора с Саймоном Гаррисом поздравил его с избранием на должность Премьер-министра и поблагодарил Ирландию за неизменную поддержку Украины", — написал Зеленский.

Президент заявил, что участие Ирландии в имплементации нашей Формулы мира и пригласил Премьер-министра посетить Всемирный саммит мира, который состоится в скором времени.

"Также отметил необходимость начать двусторонние переговоры по украинско-ирландскому соглашению о безопасности в рамках Вильнюсской декларации "Большой семерки", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что пока нет дипломатических средств, которые бы заставили президента-диктатора России Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Болгария одобрила финансовую помощь Украине, как только к власти стал новый министр обороны страны.

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