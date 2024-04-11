Астрологический прогноз на 11 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день господства негативной энергии, когда каждому из нас необходимо определиться, что ему ближе – добро или зло.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, травяной, изумрудный, малахитовый.
Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, зеленый нефрит.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро переходят в хроническую стадию: чтобы этого не произошло, необходимо сразу же начать лечение.
Питание дня: от вредной – прежде всего, жирной и жареной – пищи нужно отказаться.
Стрижка дня: для стрижки день неподходящий.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду и огороде.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.
Сны дня: в снах нынешней ночи может содержаться важная информация, которая поможет сориентироваться в нынешней – запутанной – жизненной ситуации.
Табу дня: нежелательно работать в коллективе – успешной такая деятельность не стане.
Цитата дня: «Всякий раз, когда ты стоишь перед выбором, будь внимателен: выбирай не то, что удобно, комфортно, респектабельно, признано обществом, почетно. Выбирай то, что находит оклик в твоем сердце. Выбирай то, что ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие последствия» (Ошо).
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