Астрологический прогноз на 11 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день господства негативной энергии, когда каждому из нас необходимо определиться, что ему ближе – добро или зло.

Символ дня: Древо познания.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый, травяной, изумрудный, малахитовый.

Счастливые камни дня: амазонит, сардоникс, зеленый нефрит.

За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро переходят в хроническую стадию: чтобы этого не произошло, необходимо сразу же начать лечение.

Питание дня: от вредной – прежде всего, жирной и жареной – пищи нужно отказаться.

Стрижка дня: для стрижки день неподходящий.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых работ в саду и огороде.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.

Сны дня: в снах нынешней ночи может содержаться важная информация, которая поможет сориентироваться в нынешней – запутанной – жизненной ситуации.

Табу дня: нежелательно работать в коллективе – успешной такая деятельность не стане.

Цитата дня: «Всякий раз, когда ты стоишь перед выбором, будь внимателен: выбирай не то, что удобно, комфортно, респектабельно, признано обществом, почетно. Выбирай то, что находит оклик в твоем сердце. Выбирай то, что ты хотел бы сделать, невзирая ни на какие последствия» (Ошо).

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