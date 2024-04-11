Астрологічний прогноз на 11 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день панування негативної енергії, коли кожному з нас необхідно визначитися, що йому ближче – добро чи зло.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, трав'яний, смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: амазоніт, сардонікс, зелений нефрит.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидко переходять у хронічну стадію: щоб цього не сталося, необхідно одразу розпочати лікування.

Харчування дня: від шкідливої – насамперед жирної та смаженої – їжі потрібно відмовитися.

Стрижка дня: для стрижки день непридатний.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких робіт у саду та городі.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення та пристріт.

Сни дня: у снах цієї ночі може бути важлива інформація, яка допоможе зорієнтуватися в нинішній – заплутаній – життєвій ситуації.

Табу дня: небажано працювати у колективі – успішною така діяльність не стане.

Цитата дня: "Щоразу, коли ти стоїш перед вибором, будь уважний: вибирай не те, що зручно, комфортно, респектабельно, визнано суспільством, почесно. Вибирай те, що знаходить відгук у твоєму серці. Вибирай те, що ти хотів би зробити, незважаючи на жодні наслідки" (Ошо).

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