Премʼєр Японії на зустрічі з Байденом обіцяв підтримку України

Ситуація, яка зараз відбувається в Україні, може повторитися у Східній Азії.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його країна розглядає ситуацію в Україні як власну проблему і буде далі продовжувати санаційний тиск проти Росії.

Також читайте США пригрозили санкціями китайським банкам, які працюють із РФ

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом США Білого дому Джо Байденом.

Він підкреслив, що ситуація, яка зараз відбувається в Україні, може повторитися у Східній Азії.

"Щодо агресії РФ проти України, якщо виходити з визнання того, що сьогоднішня ситуація в Україні може завтра повторитися у Східній Азії, та якщо сприймати це питання як нашу власну проблему для Японії, я висловив рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії, а також непохитну підтримку України", - сказав Кісіда.

Крім того, премʼєр Японії висловив готовність підтримувати тісне партнерство з країнами, які мають спільні підходи у цьому питанні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала великий транш допомоги від Японії.

Крім того, ми раніше інформували, що японці готуються до можливої агресії з боку Китаю.

Читайте також: