Премʼєр Японії на зустрічі з Байденом обіцяв підтримку України

Ситуація, яка зараз відбувається в Україні, може повторитися у Східній Азії.
Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його країна розглядає ситуацію в Україні як власну проблему і буде далі продовжувати санаційний тиск проти Росії.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом США Білого дому Джо Байденом.
Він підкреслив, що ситуація, яка зараз відбувається в Україні, може повторитися у Східній Азії.
"Щодо агресії РФ проти України, якщо виходити з визнання того, що сьогоднішня ситуація в Україні може завтра повторитися у Східній Азії, та якщо сприймати це питання як нашу власну проблему для Японії, я висловив рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії, а також непохитну підтримку України", - сказав Кісіда.
Крім того, премʼєр Японії висловив готовність підтримувати тісне партнерство з країнами, які мають спільні підходи у цьому питанні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала великий транш допомоги від Японії.
Крім того, ми раніше інформували, що японці готуються до можливої агресії з боку Китаю.
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