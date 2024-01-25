Токіо збудує мережу бомбосховищ на випадок ракетних ударів

Влада японської столиці Токіо планує збудувати 56 тисяч бомбосховищ для населення. Укриття захистять мешканців столиці від можливих ракетних атак.

Про це пише Yomiuri.

Зазначається, що у місті створять 56 тис. підземні сховищ. Втім, якщо напади триватимуть або стануть інтенсивнішими, ці місця можуть бути переповнені і не зможуть забезпечити безпеку всіх людей.

Крім води та харчових продуктів, сховища оснастять вентиляційним обладнанням, джерелами аварійного електропостачання, засобами зв'язку тощо для забезпечення можливості тривалого перебування.

"Будівництво підземних сховищ коштує чималих грошей, а отже, їх буде складно встановити по всьому Токіо. Уряд столиці сподівається, що приватний сектор також розвиватиме підземні притулки. Наприклад, шляхом встановлення підземних просторів, які можна буде використовувати як сховища, коли будівлі збудовані", - пише видання.

Як повідомлялося, в Японії розпочалося виверження вулкана. Виверження сталося о 12:22 на горі Отаке на острові Суваносе префектури Кагосіма. Повідомлень про постраждалих не надходило.

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