На Полтавщині чоловік двічі зґвалтував 12-річну дівчинку

На Полтавщині засудили чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку.

Про це повідомили на сайті прокуратури Полтавщини.

Чоловіка засудили на 15 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

За даними слідства, чоловік із Миргородського району двічі вчинив дії сексуального характеру. Про це правоохоронцям повідомила мати дівчинки.

"На момент вчинення протиправних дій потерпілій виповнилося 12 років. Про вік сусідки чоловік знав. Свою вину у скоєнні злочинів він визнав повністю", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував і розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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