В Японії розпочалося виверження вулкана

Японське метеорологічне агентство повідомило, що вулкан на південно-західному острові Японії вивергся вранці в неділю, закликаючи альпіністів та інших вжити заходів, щоб захистити своє життя.

Як повідомило Японське метеорологічне агентство, виверження сталося о 12:22 на горі Отаке на острові Суваносе префектури Кагосіма. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Після виверження метеорологічне агентство підвищило рівень попередження про вулканічну активність на одну сходинку до трьох, що означає, що люди не повинні наближатися до кратера.

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Агентство попередило про можливість викидання великих каменів у повітря в радіусі приблизно 2 кілометрів від кратера.

Уряд створив офіс зв’язку при офісі прем’єр-міністра для збору інформації.

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