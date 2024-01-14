Астрологічний прогноз на 14 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна братися до будь-яких починань, як побутової, так і професійної – з прицілом на завтрашній день – властивості. Можна також шукати те, що пропало – причому знайти вдасться не лише загублені речі, а й людей, з якими давно не зустрічалися, а то й зовсім вважали їх зниклими.

Символ дня: райське дерево.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий, нефритовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: амазоніт (приносить у дім радість), сардонікс (захищає від зради, подружньої невірності, підступності та брехні), зелений нефрит (заспокоює, позбавляє зайвих емоцій, розвиває логічне мислення, сприятливо впливає на артеріальний тиск, нормалізує роботу серця й нирок).

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, має всі шанси стати хронічною, тому не можна зволікати з лікуванням – необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: астрологи радять віддати перевагу тушкованим і приготовленим на парі стравам, а також трав'яним чаям.

Стрижка дня: день несприятливий для будь-яких маніпуляцій із волоссям.

Магія і містика дня: можна знімати пристріт і причину, проводити відвороти та робити обереги для себе і членів своєї родини.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай передбачають події, які мають відбутися через кілька років.

Табу дня: спілкування з іншими людьми, навіть якщо йдеться про близьких, необхідно звести до мінімуму.

Цитата дня: "Ми не вибираємо часи. Ми можемо лише вирішити, як жити за часів, які обрали нас" (Джон Роналд Руел Толкін).

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