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Астрологический прогноз на 14 января

Астрологический прогноз на 14 января

Райское Дерево - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к любым начинаниям, как бытового, так и профессионального – с прицелом на завтрашний день – свойства. Можно также искать пропажу – причем найти удастся не только утерянные вещи, но и людей, с которыми давно не встречались, а то и вовсе считали их исчезнувшими. 

Символ дня: райское дерево. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: амазонит (приносит в дом радость), сардоникс (защищает от предательства, супружеской неверности, коварства и лжи), зеленый нефрит (успокаивает, избавляет от лишних эмоций, развивает логическое мышление, благоприятно воздействует на артериальное давление, нормализует работу сердца и почек). 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, имеет все шансы стать хронической, поэтому нельзя медлить с лечением – необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: астрологи советуют предпочесть тушеные и приготовленные на пару блюда, а также травяные чаи. 

Стрижка дня: день неблагоприятен для любых манипуляций с волосами. 

Магия и мистика дня: можно снимать сглаз и порчу, поводить отвороты и делать обереги для себя и членов своей семьи. 

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, предсказывают события, которые должны произойти через пар-тройку лет. 

Табу дня: общение с другими людьми, даже если речь о близких, необходимо свести к минимуму. 

Цитата дня: "Мы не выбираем времена. Мы можем лишь решить, как жить во времена, которые выбрали нас" (Джон Рональд Руэл Толкин). 

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