В Японии началось извержение вулкана

Японское метеорологическое агентство сообщило, что вулкан на юго-западном острове Японии выпал утром в воскресенье, призывая альпинистов и других принять меры, чтобы защитить свою жизнь.

Как сообщило Японское метеорологическое агентство, извержение произошло в 12:22 на горе Отаке на острове Суванос префектуры Кагосима. Сообщений о пострадавших не поступало.

После извержения метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения о вулканической активности на одну ступеньку до трех, что означает, что люди не должны приближаться к кратеру.

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Агентство предупредило о возможности выбрасывания больших камней в воздух в радиусе примерно в 2 километрах от кратера.

Правительство создало офис связи при офисе премьер-министра для сбора информации.

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