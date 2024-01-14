Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Японии началось извержение вулкана

В Японии началось извержение вулкана

Люди не должны приближаться к кратеру. / Фото: english.kyodonews.net

На юго-западе японского острова началось извержение вулкана.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что вулкан на юго-западном острове Японии выпал утром в воскресенье, призывая альпинистов и других принять меры, чтобы защитить свою жизнь.

Как сообщило Японское метеорологическое агентство, извержение произошло в 12:22 на горе Отаке на острове Суванос префектуры Кагосима. Сообщений о пострадавших не поступало.

После извержения метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения о вулканической активности на одну ступеньку до трех, что означает, что люди не должны приближаться к кратеру.

Агентство предупредило о возможности выбрасывания больших камней в воздух в радиусе примерно в 2 километрах от кратера.

Правительство создало офис связи при офисе премьер-министра для сбора информации.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация