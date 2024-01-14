В Японии началось извержение вулкана

На юго-западе японского острова началось извержение вулкана.
Японское метеорологическое агентство сообщило, что вулкан на юго-западном острове Японии выпал утром в воскресенье, призывая альпинистов и других принять меры, чтобы защитить свою жизнь.
Как сообщило Японское метеорологическое агентство, извержение произошло в 12:22 на горе Отаке на острове Суванос префектуры Кагосима. Сообщений о пострадавших не поступало.
После извержения метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения о вулканической активности на одну ступеньку до трех, что означает, что люди не должны приближаться к кратеру.
Агентство предупредило о возможности выбрасывания больших камней в воздух в радиусе примерно в 2 километрах от кратера.
Правительство создало офис связи при офисе премьер-министра для сбора информации.
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