Токио построит сеть бомбоубежищ на случай ракетных ударов

Власти японской столицы Токио планируют построить 56 тысяч бомбоубежищ для населения. Укрытие защитит жителей столицы от возможных ракетных атак.

Об этом пишет Yomiuri.

Отмечается, что в городе будет создано 56 тыс. подземных хранилищ. Впрочем, если приступы будут продолжаться или станут более интенсивными, эти места могут быть переполнены и не смогут обеспечить безопасность всех людей.

Кроме воды и пищевых продуктов, хранилища оснастят вентиляционным оборудованием, источниками аварийного электроснабжения, средствами связи и т.п. для обеспечения длительного пребывания.

"Строительство подземных хранилищ стоит немалых денег, а значит, их будет сложно установить по всему Токио. Правительство столицы надеется, что частный сектор также будет развивать подземные приюты. Например, путем установки подземных пространств, которые можно будет использовать в качестве хранилищ, когда здания построены", – пишет издание.

Как сообщалось, в Японии началось извержение вулкана. Извержение произошло в 12:22 на горе Отаке на острове Суванос префектуры Кагосима. Сообщений о пострадавших не поступало.

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