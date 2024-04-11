Росія атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україні іранськими безпілотниками камікадзе декількома групами в ніч проти 11 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що безпілотники зафіксовані у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Безпілотники переважно рухаються у північному та західному напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ атакувала дронами Миколаївську область, є влучання в об'єкт енергетики.

Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, скільки "Шахедів" РФ виробляє щодня.

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