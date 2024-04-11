Росія атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Загарбники продовжують терористичні атаки.
Російські загарбники атакують Україні іранськими безпілотниками камікадзе декількома групами в ніч проти 11 квітня.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що безпілотники зафіксовані у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях.
Безпілотники переважно рухаються у північному та західному напрямках.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія РФ атакувала дронами Миколаївську область, є влучання в об'єкт енергетики.
Крім того, ми раніше інформували, що стало відомо, скільки "Шахедів" РФ виробляє щодня.
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