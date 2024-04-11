Россия атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Захватчики продолжают террористические атаки.
Российские захватчики атакуют Украину иранскими беспилотниками камикадзе несколькими группами в ночь на 11 апреля.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что беспилотники зафиксированы в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.
Беспилотники преимущественно двигаются в северном и западном направлениях.
Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ атаковала дронами Николаевскую область, есть попадание в объект энергетики.
Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, сколько "Шахедов" РФ производит каждый день.
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