Иран просит США "не мешать" наносить удар по Израилю — Bloomberg

В Соединенных Штатах официально не комментировали данную информацию.
Иран вернулся к недостатку Соединенных Штатов с просьбой "не мешать и отойти в сторону", сколько страна собирается нанести ответный удар Израилю за атаку на иранское консульство в Сирии.
Об этом информирует Bloomberg.
В сообщении указывается, что заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в письменном послании в Вашингтон "предупредил США, чтобы они не попали в ловушку Нетаньяху".
"США должны отойти в сторону, чтобы их не ударили. В ответ США попросили Иран не наносить удары по американским целям", – сказал Джамшиди.
В Соединенных Штатах официально не комментировали эту информацию.
Напомним, ранее сообщалось, что Иран может атаковать Израиль в течение ближайших 48 часов.
Кроме того, мы ранее информировали, что Иран обещает "наказать" Израиль после ударов по своему представительству в Дамаске.
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