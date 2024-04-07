Иран просит США "не мешать" наносить удар по Израилю — Bloomberg

В Соединенных Штатах официально не комментировали данную информацию.

Иран вернулся к недостатку Соединенных Штатов с просьбой "не мешать и отойти в сторону", сколько страна собирается нанести ответный удар Израилю за атаку на иранское консульство в Сирии.

Об этом информирует Bloomberg.

В сообщении указывается, что заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в письменном послании в Вашингтон "предупредил США, чтобы они не попали в ловушку Нетаньяху".

"США должны отойти в сторону, чтобы их не ударили. В ответ США попросили Иран не наносить удары по американским целям", – сказал Джамшиди.

В Соединенных Штатах официально не комментировали эту информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран может атаковать Израиль в течение ближайших 48 часов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран обещает "наказать" Израиль после ударов по своему представительству в Дамаске.

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