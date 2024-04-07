Іран просить США "не заважати" завдавати удару по Ізраїлю - Bloomberg

Іран вернувся до вади Сполучених Штатів з проханням "не заважати та відійти в бік", скільки країна збирається завдати удару у відповідь Ізраїлю за атаку на іранське консульство в Сирії.

Про це інформує Bloomberg.

У повідомленні вказується, що заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді у письмовому посланні до Вашингтона "попередив США, щоб вони не потрапили в пастку Нетаньягу".

"США повинні відійти вбік, щоб їх не вдарили. У відповідь США попросили Іран не завдавати ударів по американських цілях", – сказав Джамшиді.

У Сполучених Штатах офіційно не коментували дану інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин.

Крім того, ми раніше інформували, що Іран обіцяє "покарати" Ізраїль після ударів по своєму представництву в Дамаску.

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