Канада нарощує підтримку України на тлі затримок у США — Фріланд

Канада нарощує обсяг підтримки Україні на тлі затримок з прийняттям рішення щодо чергового пакету допомоги з боку Сполучених Штатів.

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Про це в ефірі радіо СВС заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

"У березні Канада надала Україні 2 мільярди доларів термінової фінансової підтримки. Це трапилося у час, <..> коли Штати були неспроможними виступити уперед й допомогти Україні. Ми заповнили прогалину", - сказала Фріланд.

На її переконання, канадці "можуть пишатися тим, що наша країна дійсно робить свій внесок в опір Росії та підтримці України — що є найбільшою битвою НАТО".

Фріланд додала, що "перипетії у Конгресі" позбавили США можливості надати Україні необхідну їй допомогу. "Саме це — проблема. Канадська підтримка України — не проблема для України", - запевнила міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала 1,5 млрд доларів США від Канади.

Крім того, ми раніше інформували, що Канада не виключає можливості придбання українських дронів.

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