Канада нарощує підтримку України на тлі затримок у США — Фріланд

Канада вже надала Україні 2 мільярди доларів термінової фінансової підтримки.
Канада нарощує обсяг підтримки Україні на тлі затримок з прийняттям рішення щодо чергового пакету допомоги з боку Сполучених Штатів.
Про це в ефірі радіо СВС заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.
"У березні Канада надала Україні 2 мільярди доларів термінової фінансової підтримки. Це трапилося у час, <..> коли Штати були неспроможними виступити уперед й допомогти Україні. Ми заповнили прогалину", - сказала Фріланд.
На її переконання, канадці "можуть пишатися тим, що наша країна дійсно робить свій внесок в опір Росії та підтримці України — що є найбільшою битвою НАТО".
Фріланд додала, що "перипетії у Конгресі" позбавили США можливості надати Україні необхідну їй допомогу. "Саме це — проблема. Канадська підтримка України — не проблема для України", - запевнила міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала 1,5 млрд доларів США від Канади.
Крім того, ми раніше інформували, що Канада не виключає можливості придбання українських дронів.
Читайте також: