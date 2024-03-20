Канада не виключає можливості придбання українських дронів

Наприклад, ці дрони вона може купити для власних потреб.

Канада й інші партнери України могли б закуповувати вироблені в Україні дрони для власних оборонних потреб.

Про це під заявив міністр оборони Канади Білл Блер, - пише Укрінформ.

За його словами, під час лютневого візиту до Києва йому вдалося обговорити досвід України у використанні дронів на полі бою, а також досягнення у їх виробництві із міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

“Ми обговорили можливості для співпраці, й навіть те, як союзники по коаліції, в тому числі Канада, могли б інвестувати у придбання вироблених в Україні дронів. Як на мене, це дуже реальна можливість”, - сказав Блер.

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За його словами, “ніхто не знає краще за українців, як воювати із росіянами”. “Вони мають два роки суворого бойового досвіду у цьому. Думаю, нам усім слід повчитися еволюції використання дронів у війні й на основі цього ухвалювати рішення стосовно майбутніх закупівель”, - зазначив міністр.

Канада разом з іншими партнерами по коаліції спроможностей намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде виготовлена в Україні. “Ми у дусі співпраці працюватимемо з українцями, підтримуватимемо їх власне виробництво. Утім у цьому є дійсні переваги й для усіх членів коаліції, в тому числі Канади”, - підсумував Блер.

Нагадаємо, в середині лютого стало відомо, що Британія спільно із США та іншими країнами працюють над передаванням Україні тисяч нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати ворожі цілі.

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