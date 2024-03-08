Канада оголосила про приєднання до коаліції дронів для України

В уряді заявили, що Канада продовжуватиме шукати шляхи посилення можливостей України в галузі безпілотників.
Міністр оборони Канади Білл Блер зобов’язався, що його держава приєднається до коаліції контактної групи з питань оборони України в галузі безпілотників, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія.
Про це повідомили у прес-службі канадського уряду.
У заяві йдеться, що як член коаліції можливостей Канада продовжуватиме шукати шляхи посилення можливостей України в галузі безпілотників.
"На сьогоднішній Канада зробила значний внесок у розвиток українських можливостей дронів, передавши Україні понад 100 виготовлених у Канаді спеціалізованих камер для дронів L3 Wescam", – заважили в уряді.
Там нагадали, що минулого місяця в Онтаріо Блер оголосив про додаткову пожертву для України в кількості понад 800 дронів від Teledyne FLIR.
Нагадаємо, в середині лютого стало відомо, що Британія спільно із США та іншими країнами працюють над передаванням Україні тисяч нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати ворожі цілі.
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