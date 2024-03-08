Як дізнатися розмір майбутньої пенсії в Україні: інструкція

Дізнатися розмір майбутніх виплат можна за допомогою калькулятора на порталі ПФУ.
В Україні дізнатися розмір своєї пенсії в майбутньому можна на пенсійному порталі. Задля цього в онлайн-калькуляторі слід вказати "з урахуванням набутого в майбутньому стажу".
Про це заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак розповіла Oboz.ua.
Марчак розповіла, що провела зі своїми друзями експеримент: всім запропонувала зайти на портал Пенсійного фонду і дізнатися майбутній розмірпенсії. Коли всі почали дивитись, то в когось це було 18 тис., у когось – 2,5 тис.
З'ясувалися, що маленькі пенсії отримуватимуть навіть ті, хто зараз має високі доходи, але при цьому оформлений як фізособа-підприємець і сплачує єдиний соціальний внесок з мінімальної зарплати.
Заступниця міністра порадила, що якщо ви отримуєте частину зарплати "в конверті", слід іти до свого роботодавця та домовлятись про те, щоб зарплату вивели з тіні.
"Крім того, розуміти, що в інтересах кожного з нас (зокрема й моїх) – працювати якомога довше. Накопичувати страховий стаж", – додала Марчак.
Читайте провідні новини дня:
- Якою буде війна в Україні навесні 2024-го: важливі прогнози від експертів
- Ракета влупила за 500 метрів від кортежу Зеленського: що відомо про замахи на президента
- У Шольца свої плани на Україну: стало відомо, чому Німеччина насправді не дає далекобійні ракети
Як дізнатися розмір майбутньої пенсії
Щоб дізнатися розмір майбутньої пенсії, треба на порталі Пенсійного фонду увійти в персональний кабінет. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (можна отримати онлайн у своєму банку), за токеном, за допомогою "Дія.Підпис", Bank ID НБУ.
В кабінеті ви побачите "пенсійний калькулятор". Він уже враховує дані щодо зарплати та стажу. Якщо це майбутня пенсія, треба обрати опцію "алгоритм розрахунку з урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку". Тоді й з’явиться орієнтовний розмір майбутньої пенсії.
Нагадаємо, в Україні від 2024 року збільшили вимоги до стажу: тепер для виходу на пенсію у 60 років треба мати щонайменше 31 рік стажу. Ті, в кого від 21 до 31 років стажу, зможуть вийти на пенсію у 63 роки.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Підвищення пенсій від 1 березня!
Читайте також: